«Сочи» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых выиграть в матче 18-го тура РПЛ

12 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.78. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.04, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.