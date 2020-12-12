«Сочи» — «Спартак»: видеотрансляция матча 12 декабря, когда начало
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч Премьер.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей — поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.78. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.04, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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«Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.
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