«Ротор» — «Уфа»: где будет трансляция матча, во сколько начало
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч Премьер.
Букмекеры считают фаворитом гостей — поставить на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Ротора» оценён коэффициентом 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.36, на удаление — за 2.94, на пенальти — за 2.45.
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