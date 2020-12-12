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«Зенит» — «Динамо»: видеотрансляция матча РПЛ, какой канал покажет

«Зенит» — «Динамо»: видеотрансляция матча РПЛ, какой канал покажет
Ставки / Прогнозы 0

12 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 6.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют — нет».
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