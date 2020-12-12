«Реал» — «Атлетико»: видеотрансляция матча, где покажут, прогнозы и ставки
12 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 3.24.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» 12 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.93. На пенальти дают 2.40, на удаление — 3.50, на гол в первые 15 минут — 3.60.
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«Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.
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