«МЮ» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча АПЛ 12 декабря, где будет трансляция
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей — поставить на их победу можно с коэффициентом 1.79. Успех хозяев оценён коэффициентом 4.70. Поставить на ничью предлагают за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.60, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 5.00.
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«Горожане» одержали семь побед всухую за 10 последних игр во всех турнирах.
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