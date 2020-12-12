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«МЮ» — «Манчестер Сити»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут

«МЮ» — «Манчестер Сити»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут
Ставки / Прогнозы 0

12 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех хозяев оценён в 4.70. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Поставить на обе забьют можно за 1.60, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 5.00.

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«Горожане» одержали семь побед всухую за 10 последних игр во всех турнирах.
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