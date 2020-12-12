«Зенит» — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч 18-го тура чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Предстоящая встреча имеет огромное турнирное значение. «Зенит» будет стремиться исключительно к победе. Напомню, что в последней встрече перед зимним перерывом команда Сергея Семака сыграет с одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионский титул — с московским «Спартаком», с которым она идёт ноздря в ноздрю. После слабого выступления в ЛЧ и невыхода из группы в евровесну «Зенит» должен быть зол, сосредоточен, собран и нацелен на победу.
«Динамо» постепенно превращается в очень опасного противника, способного конкурировать с лидерами РПЛ. Понятно, что Сандро Шварц ещё не вылепил из команды то, что он хочет, работа по улучшению игры в полном разгаре, но уже сейчас бросается в глаза, как меняется в лучшую сторону игра бело-голубых, она становится более смелой, агрессивной и разнообразной.
Немецкий тренер уже успел пообещать через СМИ динамовским боссам и болельщикам действовать в матче против «Зенита» без боязни, разумно и «в атаку». Помимо турнирного значения предстоящая встреча важна для команд в плане самоутверждения, психологии и реакции на то, что происходит внутри обоих клубов. Соперники давно в личных встречах не пробивали ставку «обе забьют» — думаю, пришло время".
- 12 декабря 2020
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