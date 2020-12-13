«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч 18-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.94.
«Краснодар» практически всегда очень боевито, с настроением проводит свои домашние встречи и берёт на своём поле приличное количество очков. После неплохого выезда в Лондон, после прохода в Лигу Европы, после возвращения в состав многих игроков, ранее находившихся в лазарете, команда Мурада Мусаева приходит в себя, возвращает себе уверенность и желание играть в свой футбол, а не мучиться на поле.
«Локомотив» прилично отстаёт от лидеров, но это отставание не выглядит пока катастрофичным, и если будут быстро решены кадровые проблемы, а в московском клубе есть травмированные и находящиеся под вопросом из-за подозрительных тестов на вирус, то за счёт предельной собранности и высочайшей самоотдачи, объединения вокруг тренера и его штаба, ситуацию можно будет заметно поправить, и игра в Краснодаре — во всех отношениях важнейшая для Марко Николича и его футболистов. Соперники нуждаются в очках и демонстрации своей силы, а раз так, то мы вправе ожидать открытой игры с голами".
- 13 декабря 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:28
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:56