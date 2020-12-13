«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч 18-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Краснодар» практически всегда очень боевито, с настроением проводит свои домашние встречи и берёт на своём поле приличное количество очков. После неплохого выезда в Лондон, после прохода в Лигу Европы, после возвращения в состав многих игроков, ранее находившихся в лазарете, команда Мурада Мусаева приходит в себя, возвращает себе уверенность и желание играть в свой футбол, а не мучиться на поле.



«Локомотив» прилично отстаёт от лидеров, но это отставание не выглядит пока катастрофичным, и если будут быстро решены кадровые проблемы, а в московском клубе есть травмированные и находящиеся под вопросом из-за подозрительных тестов на вирус, то за счёт предельной собранности и высочайшей самоотдачи, объединения вокруг тренера и его штаба, ситуацию можно будет заметно поправить, и игра в Краснодаре — во всех отношениях важнейшая для Марко Николича и его футболистов. Соперники нуждаются в очках и демонстрации своей силы, а раз так, то мы вправе ожидать открытой игры с голами".