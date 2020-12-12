Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: прогноз Александра Емельяненко на бой 13 декабря

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Энтони Джошуа — Кубрат Пулев.
Ставка: победа Джошуа нокаутом за 1.38.
«По мне так бой будет в одну калитку в пользу Джошуа, и я расскажу, почему так думаю.
Во-первых, Джошуа имеет преимущество в габаритах, у него длинные руки, не подпускает никого близко к себе. Футворк хороший, никогда не останавливается. Во-вторых, болгарину уже 39 лет, он против «ЭйДжея» вымотается уже к экватору поединка и в защите будет проваливаться.
Также хочу сказать, что для Энтони соперник удобным будет, по сравнению с теми, с кем он бился в последнее время, и это хорошая возможность для очередного нокаута в его копилку. Поначалу, как всегда, будет действовать аккуратно и прощупывать слабые стороны Пулева, а ближе к седьмому раунду, почувствовав запах крови, пойдет добивать его.
Не вижу вообще, за счет чего Кубрат может дать отпор Джошуа, по стилю он очень удобен для соперника, и поэтому страдать будет сильно. Моя ставка — победа Энтони Джошуа нокаутом за коэффициент 1.38».
- 12 декабря 2020
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