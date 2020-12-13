«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Василия Уткина на матч 12-го тура АПЛ

Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.75.

«Господи, кто бы мне сказал, что я выберу для прогноза в Англии матч между «Саутгемптоном» и «Шеффилдом», но сегодня это так. «Саутгемптон» и «Шеффилд» словно поменялись местами по сравнению с поздней осенью прошлого года. «Саутгемптон» плывёт в шестёрке, а «Шеффилд» болтается в нижней части турнирной таблице.



В прошлом году всё было совершенно наоборот. Как бы то ни было, будет матч команд британских ценностей. Предполагаю, что «Шеффилд», конечно же, будет больше защищаться. Иными словами, я полагаю, что в этом матче имеет смысл ставить на тотал больше по угловым. Тотал больше 9.5 углового в матче — мой выбор на этот поединок».