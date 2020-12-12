«Манчестер Юнайтед» – «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч 12-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.81.

«Гости давно не доставали мяч из сетки своих ворот. «Красные дъяволы» стабильно стали пропускать в последнее время и потерпели два поражения в последних играх Лиги чемпионов, которые не позволили пробиваться в стадию плей-офф. Решающим стал поединок с «РБ Лейпциг» (2:3). С «Вест Хэмом» (3:1) было намного проще.



На мой взгляд, преимущество манкунианцев в данной паре практически не ощутимо, пусть и шансы сохраняются. Класс команды всё-таки немного ниже, так сегодня еще и серьезная дизмораль коллектива, упустившего верный шанс игр на вылет в главном еврокубке.



«Синие» постепенно набирают физическую форму и поднимаются по турнирной таблице, пусть пока что лишь в середине расположились. Победа на «Марселем» со счето 3:0 в Лиге чемпионов была ожидаемой, поскольку клуб пропустил только в одном туре из шести в групповой стадии.



Думаю, что с такой отменной обороной дружина Хосепа Гвардиолы сегодня не пропустит в очередной раз и будет претендовать лишь на положительный результат. Скорее всего, забить в ворота тонущих «красных» удастся, всё-таки это делали и менее именитые противники».