«Реал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Испании

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Атлетико».
Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.64.
«В субботу в Испании играется мадридское дерби — «Реал» против «Атлетико». Букмекеры довольно неуважительны по отношению к «Атлетико» и на их чистую победу дают коэффициент больше тройки.
«Реал», который ещё неделю назад готовился к возможной отставке Зидана, вроде бы решил свою задачу, обыграв «Севилью» в чемпионате и мёнхенгладбахскую «Боруссию» в Лиге чемпионов, благодаря чему финишировал на первом месте. Я думаю, что в сезоне, когда всем командам свойственны перепады формы, «Реал» в этом матче будет не то что расслаблен, но в общем не совсем в кондиции. Думаю, что недооценка «Атлетико» делает правильной ставку на то, что «Атлетико» в этом матче не проиграет».
- 12 декабря 2020
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