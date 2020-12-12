«Эвертон» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 12-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.77.

«Как же здорово начинался сезон у синих ливерпулианцев при Анчелотти. И даже в кои-то веки первое место в таблице было. И ничья в мерсисайдском дерби с чемпионом Англии. Но потом всё куда-то исчезло. И вот «Эвертон» уже 9-й и «-7» от лидера. В последних пяти играх пропущено 9 голов, забито 6. А победа всего одна — в матче с «Фулхэмом».



Зато «Челси» успешно бьется и в АПЛ, где клуб идёт третьим и всего 2 очка уступает лидерам, и в ЛЧ, где Лэмпард уверенно вывел подопечных в весну.



«Эвертон» испытывает проблемы с обороной. А в нападении пока хорош лишь Кэлверт-Льюин. Ни Ришарлисон, ни Хамес, на которых делались ставки, пока не впечатляют.



«Челси» же в АПЛ пока проиграл лишь однажды — чемпиону. У «Эвертона» поражений уже четыре. И четвёртый с конца показатель пропущенных мячей».