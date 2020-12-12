«Эвертон» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 12-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.77.
«Как же здорово начинался сезон у синих ливерпулианцев при Анчелотти. И даже в кои-то веки первое место в таблице было. И ничья в мерсисайдском дерби с чемпионом Англии. Но потом всё куда-то исчезло. И вот «Эвертон» уже 9-й и «-7» от лидера. В последних пяти играх пропущено 9 голов, забито 6. А победа всего одна — в матче с «Фулхэмом».
Зато «Челси» успешно бьется и в АПЛ, где клуб идёт третьим и всего 2 очка уступает лидерам, и в ЛЧ, где Лэмпард уверенно вывел подопечных в весну.
«Эвертон» испытывает проблемы с обороной. А в нападении пока хорош лишь Кэлверт-Льюин. Ни Ришарлисон, ни Хамес, на которых делались ставки, пока не впечатляют.
«Челси» же в АПЛ пока проиграл лишь однажды — чемпиону. У «Эвертона» поражений уже четыре. И четвёртый с конца показатель пропущенных мячей».
- 12 декабря 2020
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