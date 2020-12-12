Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: прогноз Ярослава Перканюка на бой 13.12.2020

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Кубрат Пулев в тяжёлом весе, на кону которого будут стоять чемпионские пояса WBA super/IBF/WBO/IBO.
Ставка: тотал больше 4.5 раунда за 1.54.
«Джошуа не имеет явных слабых сторон, но британец любит заигрываться. Он часто ловит кураж в ринге и начинает идти в откровенные обмены ударами, при этом получая ненужный урон. Энтони отлично работает ногами, он может все 12 раундов провести в одном ритме, но зачастую всегда охотится за нокаутом. И в этом нет ничего странного, учитывая, что он множество раз отправлял соперников в нокдаун (коронным прямым ударом справа).
Пулев хоть и тяжеловес, но не обладает нокаутирующей мощью. В последние годы болгарин вовсе не рискует в ринге, он держит дистанцию, не подпускает к себе соперников и ещё с первых раундов работает на судейские записки. С возрастом Кубрат потерял и взрывную скорость, теперь он медленный и проводит не интенсивные бои. Но Пулев по-прежнему обладает невероятным джебом, за счёт которого мастерски удерживает соперников на дистанции.
Недооценивать Пулева точно не стоит, всё же у него за спиной огромный опыт выступлений на высочайшем уровне. К тому же болгарину нечего терять, его карьера на закате, ещё несколько боёв, и на этом финиш. В предстоящем поединке Джошуа будет физически сильнее, выносливей и быстрее. В первых раундах Кубрат сможет доставить трудностей британцу, но во второй половине боя он подсядет, и Джошуа будет доминировать в ринге. Стоит отметить, что Пулев не сможет нокаутировать Энтони, так как у него нет такой мощи в ударах, как у Энди Руиса. Скорее всего, Джошуа победит досрочно, но это произойдёт не раньше 7-го раунда».
- 12 декабря 2020
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