ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 1.91.
«Предположу, что в нынешнем своем состоянии «армейцы» являются боеспособными, и они смогут одолеть на родном льду просевших ярославцев. Красно-синие на ходу, так что при своих болельщиках должны побеждать, правда, всего в одну шайбочку.
«Железнодорожники» обязательно упрутся, будут стараться грамотно обороняться. Сражение нас ожидает знатное, сеча, рубка. «Локомотиву» эта встреча всегда интересна. На ЦСКА ярославцы настраиваются как быки на красную тряпку.
В ноябре эти коллективы уже встречались. Победу со счётом 3:1 праздновали «армейцы». Матч также проходил в Москве. В этом поединке забросят обе команды, так что «сухарей» ждать не стоит. «Локомотив» знает своё дело, там много молодых и задиристых хоккеистов, тогда как ЦСКА поопытнее. Если молодёжь у гостей не просядет, то одну шайбочку точно закатит москвичам. Там у «армейцев» какие-то проблемы с вратарями сейчас».
- 12 декабря 2020
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:37
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30