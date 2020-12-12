Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 1.91.

«Предположу, что в нынешнем своем состоянии «армейцы» являются боеспособными, и они смогут одолеть на родном льду просевших ярославцев. Красно-синие на ходу, так что при своих болельщиках должны побеждать, правда, всего в одну шайбочку.

«Железнодорожники» обязательно упрутся, будут стараться грамотно обороняться. Сражение нас ожидает знатное, сеча, рубка. «Локомотиву» эта встреча всегда интересна. На ЦСКА ярославцы настраиваются как быки на красную тряпку.

В ноябре эти коллективы уже встречались. Победу со счётом 3:1 праздновали «армейцы». Матч также проходил в Москве. В этом поединке забросят обе команды, так что «сухарей» ждать не стоит. «Локомотив» знает своё дело, там много молодых и задиристых хоккеистов, тогда как ЦСКА поопытнее. Если молодёжь у гостей не просядет, то одну шайбочку точно закатит москвичам. Там у «армейцев» какие-то проблемы с вратарями сейчас».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020