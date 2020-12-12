ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 1.91.

«Предположу, что в нынешнем своем состоянии «армейцы» являются боеспособными, и они смогут одолеть на родном льду просевших ярославцев. Красно-синие на ходу, так что при своих болельщиках должны побеждать, правда, всего в одну шайбочку.



«Железнодорожники» обязательно упрутся, будут стараться грамотно обороняться. Сражение нас ожидает знатное, сеча, рубка. «Локомотиву» эта встреча всегда интересна. На ЦСКА ярославцы настраиваются как быки на красную тряпку.



В ноябре эти коллективы уже встречались. Победу со счётом 3:1 праздновали «армейцы». Матч также проходил в Москве. В этом поединке забросят обе команды, так что «сухарей» ждать не стоит. «Локомотив» знает своё дело, там много молодых и задиристых хоккеистов, тогда как ЦСКА поопытнее. Если молодёжь у гостей не просядет, то одну шайбочку точно закатит москвичам. Там у «армейцев» какие-то проблемы с вратарями сейчас».