«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 2.29.
«Сити» выиграл легко в Лиге чемпионов, уверенно прошёл группу. А «Юнайтед» вылетел. Да, группа у «Сити» была проще, но всё равно. С такими тратами «МЮ» проигрывает решающий матч «Лейпцигу», причём в одну калитку. Вроде бы сумели интригу в конце создать, но мнимую. Немцы играли сильнее.
Сейчас снова пошли слухи об увольнении Сульшера. Он всё-таки уже два года работает. А я пока так и не понял, в какой футбол он хочет играть, какие футболисты ему нужны. Сейчас Погба ещё воду мутит. От него надо избавляться, толку в этом клубе от него не будет.
«Манчестер Сити» в этом сезоне тоже не очень ярок. Но я знаю, как он может играть в лучших матчах. Он постепенно прибавит и включится в чемпионскую гонку. Как раз сейчас есть хороший шанс, чтобы войти в четвёрку.
Я поставлю на «Ман Сити» с форой (-1). Эта команда лучше сыграна. И она уже растеряла достаточно, пора собираться. «МЮ», как я сказал, играет так, как получится. А после вылета из Лиги чемпионов настроение может упасть до нуля".
- 12 декабря 2020
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