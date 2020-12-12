«Реал» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико» в 13-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.34.

«Обе команды важные победы одержали на неделе — пробились в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Задачу выполнили. «Реал», к моему удивлению, очень уверенно разобрался с гладбахской «Боруссией». Модрич набрал форму, рулил атаками, прекрасен был Бензема. В общем, «Реал» может играть очень плохо, но к статусным встречам или матчам, которые имеют важнейшее турнирное значение, подходит ответственно, показывает свою мощь. Хотя все равно понятно, что команде требуется усиление.



«Атлетико» — лидер чемпионата по набранным очкам, а по потерянным у него вообще огромный перевес. От того же «Реала» по потерянным аж 9. И практически не пропускает в чемпионате команда Симеоне. 2 мяча за 10 игр — это мизер.



Форма «Атлетико» сейчас лучше, чем у «Реала», но мы знаем, как такие встречи проводит Симеоне. Риск будет сведен к минимуму, ничья вполне подходящий результат. Тем более «Реал»-то на неделе сыграл здорово. «Атлетико» засушит игру. Никакой феерии здесь ждать не стоит. Думаю, будет забито меньше 2 мячей».