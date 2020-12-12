«Реал» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико» в 13-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.34.
«Обе команды важные победы одержали на неделе — пробились в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Задачу выполнили. «Реал», к моему удивлению, очень уверенно разобрался с гладбахской «Боруссией». Модрич набрал форму, рулил атаками, прекрасен был Бензема. В общем, «Реал» может играть очень плохо, но к статусным встречам или матчам, которые имеют важнейшее турнирное значение, подходит ответственно, показывает свою мощь. Хотя все равно понятно, что команде требуется усиление.
«Атлетико» — лидер чемпионата по набранным очкам, а по потерянным у него вообще огромный перевес. От того же «Реала» по потерянным аж 9. И практически не пропускает в чемпионате команда Симеоне. 2 мяча за 10 игр — это мизер.
Форма «Атлетико» сейчас лучше, чем у «Реала», но мы знаем, как такие встречи проводит Симеоне. Риск будет сведен к минимуму, ничья вполне подходящий результат. Тем более «Реал»-то на неделе сыграл здорово. «Атлетико» засушит игру. Никакой феерии здесь ждать не стоит. Думаю, будет забито меньше 2 мячей».
- 12 декабря 2020
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50