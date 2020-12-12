«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч 12-го тура АПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.74.

«Дерби в АПЛ. «Ман Юнайтед» расстался с Лигой чемпионов. Драматичная концовка была в матче с «Лейпцигом». Но безобразная игра на старте встречи привела к печальному результату для «МЮ».



Мне кажется, по своим возможностям по игре в защите «Манчестер Юнайтед» очень плох сейчас. «Сити» буксует на старте АПЛ. Ему нужно выбираться наверх. Уверен, что он сыграет на победу. В дерби, наверное, иначе и быть не может.



Мне кажется, Гвардиола лучше сможет настроить свою команду на эту встречу. Желанной победы он должен добиться. Чистая победа «Сити» за 1.74 — прекрасный вариант для ставки на манчестерское дерби».