«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч 12-го тура АПЛ
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.74.
«Дерби в АПЛ. «Ман Юнайтед» расстался с Лигой чемпионов. Драматичная концовка была в матче с «Лейпцигом». Но безобразная игра на старте встречи привела к печальному результату для «МЮ».
Мне кажется, по своим возможностям по игре в защите «Манчестер Юнайтед» очень плох сейчас. «Сити» буксует на старте АПЛ. Ему нужно выбираться наверх. Уверен, что он сыграет на победу. В дерби, наверное, иначе и быть не может.
Мне кажется, Гвардиола лучше сможет настроить свою команду на эту встречу. Желанной победы он должен добиться. Чистая победа «Сити» за 1.74 — прекрасный вариант для ставки на манчестерское дерби».
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