«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Ярослава Перканюка на матч АПЛ

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.73.



«Сезон в очередной раз складывается неудачно для «красных дьяволов». В чемпионате чуть ли не каждая победа только за счёт характера. Благодаря чему команда расположилась на 6-й строчке. В Лиге чемпионов произошёл обидный провал, теперь команда будет играть по четвергам в Лиге Европы. Усложняет всё Поль Погба, который всерьёз решил принять новый вызов в карьере уже в январе. Да и никуда не пропали старые проблемы, ведь «МЮ» снова ужасно отыгрывает в опорной зоне и в защите.



«Манчестер Сити» выделяется невероятным подбором исполнителей. Но пока ключевую роль в команде отыгрывают те же футболисты, что и много лет назад. Например, если нет Агуэро, атака смотрится беззубо, особенно против серьёзных команд, где налаженная оборона. Когда «МС» в оптимальной форме, команда может дать бой любому сопернику, всё благодаря головокружительным комбинациям, скорости и невероятному контролю мяча.



«Манчестер Юнайтед» в нокдауне. Только несколько дней назад подопечные Сульшера с треском вылетели из Лиги чемпионов. По сегодняшний день «красных дьяволов» только критикуют. Так что есть большие сомнения в том, что МЮ сможет настроиться на предстоящий поединок. «Манчестер Сити» будет с легкостью вскрывать хрупкую оборону «красных дьяволов». К тому же «горожане» обожают играть первым номером, поэтому большая часть матча пройдёт возле ворот Давида де Хеа. «Манчестер Юнайтед» может выиграть в этой встрече только в том случае, если им в очередной раз невероятным образом повезёт (на ровном месте пенальти или шальной гол).



Ничуть не сомневаюсь в победе «Манчестер Сити», ведь Гвардиола знает, как побеждать в таких матчах. Привлекает ставка на победу «МС» по угловым. В предстоящем матче будет много сольных проходов (по флангах) и прострелов от игроков «горожан». Да и в последних пяти поединках «Манчестер Юнайтед» только однажды удалось подать больше угловых, чем «МС».