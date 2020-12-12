«Реал» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на мадридское дерби

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 13-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.78.

«Мне кажется, команды будут эмоционально выхолощенными, по крайней мере, «Реал» точно, так как матч с менхенгладбахской «Боруссией» был проверкой на прочность, насколько готовы игроки биться за Зидана. Оказалось, что Карим Бензема, соотечественник Зидана, готов биться настолько хорошо, что забил два быстрых гола, после чего вся команда неслась вперед настолько здорово, что чудом только игра не закончилась с крупным счетом. «Боруссия» ничего не забила, хотя до этого только «Шахтеру» забивала десять раз, забивала «Интеру» два и тому же «Реалу» дважды. С возвращением Рамоса «Реал» надежно сыграл в обороне, хорошо смотрелся в атаке. Но сможет ли команда на третий день снова сыграть так здорово и классно? Я думаю, что «Реал» будет несколько выхолощен эмоционально. Хоть игра и имеет статус дерби, но при пустых трибунах, когда никто не несет футболистов вперед из болельщиков, они будут более скованные. Мне кажется, что основные события здесь развернуться во втором тайме.



Рискну поставить на то, что в первом тайме голов не будет, но сделаю это с подстраховкой – тотал первого тайма меньше 1 за коэффициент 1.78. Если будет забит один гол, то это возврат ставки. Проигрыш, если будет забито больше одного, выигрыш, если голов не будет в первом тайме. В последние годы в мадридских дерби голов очень мало, а счет 0:0 стал самым популярным. Я думаю, что это будет больше похоже на шахматы, чем на какую-то бойню, тем более, что мадридский «Атлетико» приедет на выездное для себя дерби с четким пониманием того, что ничья его очень даже устраивает.

Говорят, тот, кто играет на ничью, проигрывает, но «Атлетико» Диего Симеоне умеет играть на ничью. При счете 0:0 или 0:1 «Атлетико» будет чувствовать себя уверенно и не будет рваться вперед, будет сушить игру. Тут напрашивается тотал меньше 2.5, но на него мне коэффициент не понравился.



Рискну поставить на то, что первый тайм будет малорезультативным. Не смог я выбрать фаворита в этом матче, поэтому на исход я ставить не буду. Я думаю, что в первом тайме футболисты не порадуют нас голами. Но надеюсь, что игра будет классной и интересной".