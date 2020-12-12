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«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура чемпионата России

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак», который состоится 12 декабря в Сочи.

Ставка: обе забьют за 1.98, победа «Спартака» за 2.10, тотал больше 2.5 мяча в матче за 2.28.

«Матч первого круга завершился скандалом из-за работы судей и крайне обидной для «Спартака» ничьей. Впрочем, это не основной фактор. Команда Тедеско борется за единоличное лидерство в таблице, красно-белые хотят уйти на перерыв первыми, они одержали две уверенные победы подряд и являются фаворитами. Тут я поставлю на них, потому что мотивация зашкаливает. Хозяева дадут бой и вполне могут забить, но, как мне кажется, всё же уступят».

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