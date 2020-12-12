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«Зенит» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ 12.12.2020

«Зенит» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ 12.12.2020
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо», который состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Ставка: победа «Зенита» за 1.58, тотал меньше 2.5 мяча в матче за 2.03.

«Хотя «Зенит» во вторник потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов, в матче с дортмундской «Боруссией» до пропущенного гола действовал в целом неплохо. На морально-волевых петербуржцам нужно дотягивать до зимней паузы, не теряя очков в чемпионате России. Матч с «Динамо» очень важен со всех точек зрения. Москвичи при Шварце прибавили, но на своём поле сине-бело-голубые должны добиться победы. Большого количества голов тут не жду, склоняюсь к счёту 2:0».

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