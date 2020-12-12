«Cочи» — «Спартак»: дай точный прогноз на матч РПЛ — получи 500 рублей!
Сегодня, 12 декабря, «Спартак» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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