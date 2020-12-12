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«Реал» — «Атлетико»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Примеры!

«Реал» — «Атлетико»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Примеры!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 12 декабря, «Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 13-го тура испанской Примеры. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!

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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.

2. Пройди идентификацию.

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