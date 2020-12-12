Магомед Исмаилов – Иван Штырков: дата боя АСА 115, прогнозы и ставки букмекеров

Главным событием вечера единоборств АСА 115 станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана Москва, «ВТБ Арена». Купить билеты можно на сайте ACA, стоимость от 1500 до 50 тыс. рублей.
Прямую трансляцию поединка Исмаилов – Штырков можно будет посмотреть за деньги на сайте лиги АСА.
По оценке букмекеров, явный фаворит — Мага Исмаилов, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Ивана Штыркова можно за 5.00 (18%).
Эксперты дают равные коэффициенты на то, продлится бой три раунда или всё завершится раньше. Поставить на оба исхода можно с коэффициентом 1.85.
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