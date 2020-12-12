Исмаилов — Штырков: прогноз на бой 13.12.2020, ставки и коэффициенты букмекеров

Главным событием вечера единоборств АСА 115 станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана Москва, «ВТБ Арена». Купить билеты можно на сайте ACA, стоимость от 1500 до 50 тыс. рублей.



Прямую трансляцию поединка Исмаилов – Штырков можно будет посмотреть за деньги на сайте лиги АСА.



По оценке букмекеров, явный фаворит — Мага Исмаилов, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Ивана Штыркова можно за 5.00 (18%).



Эксперты дают равные коэффициенты на то, продлится бой три раунда или всё завершится раньше. Поставить на оба исхода можно с коэффициентом 1.85.