UFC 256: где смотреть бой Фергюсон — Оливейра, прогнозы и ставки, когда начало

Рано утром 13 декабря мск пройдёт главный бой турнира UFC 256, в котором сразятся Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Начало поединка — не ранее 07:40 мск 13 декабря.



Смотреть онлайн бой Тони – Оливейра 13 декабря можно будет в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Покажут бой и на онлайн-платформе Wink.



По оценке букмекеров, фаворит боя — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.58. Вероятность успеха Оливейры аналитики оценили коэффициентом 2.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 50.00.



На счету Тони Фергюсона 25 побед и 4 поражения в UFC. Его соперник — Оливейра — имеет рекорд 29 побед и 8 поражений. Бразильский боец обладает рекордом UFC по количеству побед сабмишном.