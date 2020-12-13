Фергюсон — Оливейра: где покажут в прямом эфире, какой канал, когда начало боя UFC
Рано утром 13 декабря мск пройдёт главный бой турнира UFC 256, в котором сразятся Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Начало поединка — не ранее 07:40 мск 13 декабря.
Смотреть онлайн бой Тони – Оливейра 13 декабря можно будет в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Покажут бой и на онлайн-платформе Wink.
По оценке букмекеров, фаворит боя — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.58. Вероятность успеха Оливейры аналитики оценили коэффициентом 2.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 50.00.
На счету Тони Фергюсона 25 побед и 4 поражения в UFC. Его соперник — Оливейра — имеет рекорд 29 побед и 8 поражений. Бразильский боец обладает рекордом UFC по количеству побед сабмишном.
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