Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: где смотреть, какой канал покажет, прогноз и ставки

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени на арене «Уэмбли» в Лондоне (Англия) состоится бой за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Начало поединка — не ранее 00:30 мск.



Посмотреть прямую видеотрансляцию боя Джошуа — Пулев можно будет на онлайн-сервисе AMEDIATEKA, а также на спортивных стриминговых площадках Dazn и SkySports.



По оценке аналитиков, Энтони Джошуа — явный фаворит предстоящего боя. Поставить на победу британского боксёра можно с коэффициентом 1.08. На успех Кубрата Пулева букмекеры принимают ставки с коэффициентом 8.00. Можно поставить и на ничью, на этот исход боя эксперты дают коэффициент 33.00.