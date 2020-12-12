Джошуа — Пулев: во сколько начало боя 12 декабря, где смотреть онлайн
В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени на арене «Уэмбли» в Лондоне (Англия) состоится бой за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Начало поединка — не ранее 00:30 мск.
Посмотреть прямую видеотрансляцию боя Джошуа — Пулев можно будет на онлайн-сервисе AMEDIATEKA, а также на спортивных стриминговых площадках Dazn и SkySports.
По оценке аналитиков, Энтони Джошуа — явный фаворит предстоящего боя. Поставить на победу британского боксёра можно с коэффициентом 1.08. На успех Кубрата Пулева букмекеры принимают ставки с коэффициентом 8.00. Можно поставить и на ничью, на этот исход боя эксперты дают коэффициент 33.00.
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