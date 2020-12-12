Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Сочи» в матче РПЛ со «Спартаком»

Сегодня в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» принимает «Спартак». Матч на стадионе «Фишт» начнётся в 16:30 мск. Фаворитом встречи считались красно-белые, но затем букмекеры внесли значительные изменения в котировки.

11 декабря в 7:30 мск на победу «Спартака» можно было поставить за 2.13 (46% вероятности), ничья шла за 3.44 (26%), а выигрыш «Сочи» – за 3.74 (28%).

Сегодня в 12:15 мск выигрыш «Спартака» оценивался котировкой 2.76 (35%), ничья была доступна за 3.28 (30%), а победа «Сочи» – за 2.78 (35%).

Таким образом, коэффициент на успех хозяев упал на 0.96 пункта, а на гостей вырос на 0.63 балла.

Напомним, в первом круге матч «Спартак» – «Сочи» завершился со счётом 2:2. «Барсы» уступали 0:2, но спаслись благодаря двум пенальти.