«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.68.

«Один из лидеров РПЛ московский «Спартак» на юге России сыграет с «Сочи». Я так думаю, что должна получиться результативная игра, потому что «Спартак» много забивает, уступая по результативности только «Зениту», да и у «Сочи» все в порядке с забитыми мячами (25). Это немало.



Если посмотреть на общие результаты «Спартака» и «Сочи» в нынешнем сезоне, у спартаковцев только два матча, в которых было забито меньше двух мячей. У «Сочи» таких матчей — 4. Исходя из этого, думаю, минимум два мяча должно быть забито. Я предположу, что абсолютно нормальная жизненная ставка на эту встречу — «тотал больше 2 мячей с расходом».