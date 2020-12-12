«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.

«Зенит» после провального выступления в Лиге чемпионов должен сосредоточиться на своем родном чемпионате. Здесь у «Зенита» неплохие позиции, команда идет в лидерах, делит первое место с московским «Спартаком». Исторически «Зенит» неплохо играет дома с «Динамо». В первом круге, мы помним, еще при Новикове динамовцы сыграли очень организованно и ничего не позволили «Зениту» сделать, победили 1:0. Еще тогда травму получил Дриусси.



Сейчас у «Зенита» потихоньку возвращаются в строй все те, кто был в лазарете. Есть возможность у Сергея Семака что-то придумывать, если существует такая необходимость.



Думаю, «Зенит», сосредоточившись на чемпионате, перестав летать (впереди еще матч дома со «Спартаком»), сыграет максимально сконцентрировано с «Динамо». Тем более сейчас динамовцы в группе лидеров. Со всей серьезностью «Зенит» к этому сопернику отнесется.



Раз уж исторически дома «Зенит» неплохо играет с «Динамо», почему бы не воспользоваться этим. Победа «Зенита» за 1.68 — вполне годный вариант. Дальше можно покрутить и повертеть, взять победу «Зенита» через тоталы. Например, через тотал меньше 4.5 мяча — за 1.89".