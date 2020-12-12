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«Сочи» — «Спартак»: результат матча 12.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Сочи» — «Спартак»: результат матча 12.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

Эксперты считали фаворитом гостей — победа «Спартака» шла за 2.55. На ничью давали 3.21, на победу «Сочи» — 3.00. Ставка в 1000 рублей принесла бы 3000 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.68, «обе забьют — нет» — за 1.91. На ничью в первом тайме и итоговую победу хозяев давали коэффициент 6.31. Точный счёт 1:0 в пользу «Сочи» оценивался в 7.50.

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«Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.
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