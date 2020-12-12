«Зенит» — «Динамо»: результат матча 12 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 14-й минуте. После неудачного выноса Романом Евгеньевым мяча из штрафной Алексей Сутормин перехватил мяч и выполнил передачу к 11-метровой отметке, от которой Артём Дзюба мощно пробил мимо Антона Шунина. На 34-й минуте Дзюба сделал дубль, реализовав пенальти.



На 56-й минуте «Динамо» удалось сократить отставание — одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко. На 84-й минуте итоговый счёт встречи установил Сердар Азмун. Сутормин убежал по флангу от Варелы, сместился к штрафной и навесил на иранца, тот головой отправил мяч в сетку.

Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60. С 1000 рублей выигрыш составил бы 1600 рублей. Успех «Динамо» оценивался в 6.70. Ставки на ничью принимались за 4.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.93, «обе забьют» — за 1.90, пенальти — за 2.45, гол Артёма Дзюбы — за 2.10.