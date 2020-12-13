«Зенит» — «Динамо»: как сыграли 12.12.2020, какой счёт, кто выиграл в матче РПЛ

«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 14-й минуте. После неудачного выноса Романом Евгеньевым мяча из штрафной Алексей Сутормин перехватил мяч и выполнил передачу к 11-метровой отметке, от которой Артём Дзюба мощно пробил мимо Антона Шунина. На 34-й минуте Дзюба сделал дубль, реализовав пенальти.
На 56-й минуте «Динамо» удалось сократить отставание — одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко. На 84-й минуте итоговый счёт встречи установил Сердар Азмун. Сутормин убежал по флангу от Варелы, сместился к штрафной и навесил на иранца, тот головой отправил мяч в сетку.
Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60 — с 1000 рублей выигрыш составил бы 1600 рублей. Успех «Динамо» оценивался в 6.70. Ставки на ничью принимались за 4.40.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.93, «обе забьют» — за 1.90, пенальти — за 2.45, гол Артёма Дзюбы — за 2.10.
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