«Сочи» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 13 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.09.

«Говорить долго о «Сочи» нет смысла. Эта команда (26 очков в таблице) не так уж лучше, чем худший клуб лиги — рижское «Динамо» (15). Плюсы у южан только в том, что они играют дома, да ещё мотивация должна быть высокой, потому что «Спартак» (38) идёт восьмым в Западной конференции, и если его зацепить, то можно создать иллюзию борьбы за место в плей-офф.



«Спартак» же в этом сезоне не особо радует. Была серия из трёх поражений, потом — две оптимистичные победы дома — над «Йокеритом» (3:2 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:2), но в Череповце на выезде в матче с «Северсталью» проиграли (3:4), причём решающую шайбу пропустили, когда им забили лакроссом. И куда смотрела оборона?



Впрочем, даже в свои мрачные времена «Спартак» как-то с «Сочи» справлялся: победил со счётом 5:3 в гостях в ноябре, обыграл со счётом 4:1 дома в октябре. По очкам сочинцы для команды Знарка — как донор. Что бы без них делали? Да просто не входили бы в зону плей-офф!



Я бы в этом матче взял кэф 2.09 на победу «Спартака» в основное время, и с остальным бы не стал мудрить. Тоталы тут могут быть совершенно разными, но невнятно играющие красно-белые именно в таких матчах, как с «Сочи», должны забирать свои очки».