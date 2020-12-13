«Витязь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.74.

«В данный момент отставание «Витязя» от зоны плей-офф Западной конференции составляет всего каких-то два очка. Но это иллюзорные два очка. Потому что восьмое место на Западе сейчас занимает «Йокерит», у которого лишних матчей до сих пор остается, как у барбоски блох. Стало быть, отставание «витязей» надо считать по седьмому месту. А это уже «Спартак», и до него уже три очка, при этом у красно-белых сыграно на матч меньше. То есть, с этой стороны «Витязю» деваться некуда, и с «Авангардом» придется биться не по-детски.



С другой стороны, с тех самых пор, когда вместо хоккея «витязи» били «ястребам» морды, результаты «междусобойчиков» явно пошли для подмосковной команды на поправку. Ну, проигрывает, конечно, много проигрывает, но при этом сейчас одна победа «витязей» приходится на полторы «ястребиные». То есть, соотношение вполне себе приличное, и точно меньше, чем соотношение бюджетов соперничающих команд.



Есть у этого матча еще и третья сторона. «Авангард» прибывает в Подольск с поражением от ЦСКА. За четыре дня до этого «ястребам» слегка вломили в солнечном Череповце. Да поражения в трех матчах как-то ликвидирует большинство хозяйских шансов в грядущем матче.



Поэтому меня терзают смутные сомнения. Но не про импортные магнитофоны Шпака (3 штуки), а про то, что «Витязи» смогут что-то сделать с «Авангардом» пусть даже в домашних стенах. Потому что третье поражений «ястребов» в четырех матчах заставит говорить о кризисе в игре балашихинской команды. А кому это надо?



Мой прогноз: «Витязь» будет укатан, умучен и умордован. Поэтому и проиграет с минимальным преимуществом, но в основное время».