«Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз Романа Нагучева на матч 11-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Байер» — «Хоффенхайм».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.05.

«Очень смешной матч. Потому что теперь за «Хоффенхайм» выступает мальчик по фамилии Байер. Недавно он сыграл даже в Лиге Европы. Это будет матч «Байера» против Байера. Здесь кроется стилистика противостояния. Это абсолютно бешеные и безбашенные матчи. Я абсолютно уверен, что в этой игре будет что-то эксклюзивное, много голов.



Один из первых матчей Петера Боса, как главного тренера «Байера», как раз был поединок против «Хоффенхайма», и он закончился минимальной победой «Хоффенхайма» – 1:0. Но так не бывает.



«Хоффенхайм» в этом сезоне – очень веселая и результативная команда, самая нестабильная. «Байер» – претендент на место в Лиге чемпионов. Он дома постарается показать себя, даже несмотря на то, что он играл сейчас в Лиге Европы. Как правило, в еврокубке выступает один состав защиты, а в Бундеслиге – другой. Поэтому те игроки, которым нужно защищаться, точно не устали. Ну и в атаке есть ротация.



Не вижу никаких преград, чтобы в этом матче было много голов. Рискну и предположу, что в этой встрече будет более четырех голов».