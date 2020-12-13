«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура РПЛ 13 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.97.
«Локомотив» на неделе показал, что он умеет при Николиче готовиться к важным матчам, разбирать соперников. Даже с «Баварией», лучшей командой мира, играли организованно, не рассыпались. Да, не все лидеры были у «Баварии», но это неважно. В первом тайме толком моментов не было. Потом что-то удалось создать баварцам и забить, но «Локомотив» выглядел достойно. При этом и у него ведь многие отсутствовали. Например, тот же Крыховяк. А можно вспомнить и Баринова, который всю Лигу чемпионов пропустил, да и много кого ещё.
«Краснодар» же после выздоровления своих игроков провёл очередной качественный матч. Да, «Челси» всё уже для себя решил, но это не имеет значения — «Краснодар» показал хорошую игру, не уступил в Лондоне. А до этого много забили «Ротору».
Мне всё-таки видится, что у «Краснодара» сейчас обойма серьёзнее. Он играет дома, ему надо догонять группу лидеров. Я беру победу «Краснодара». Не забудем, что после Лиги чемпионов у него было больше времени на восстановление. В конце календарного года это важно».
- 13 декабря 2020
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