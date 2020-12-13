«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 12-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.



Сегодня говорим об английском футболе, об игре 12-го тура между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» — очередное лондонское дерби в этом сезоне. Дерби, в котором исход, вроде бы, ясен. «Кристал Пэлас» в этом сезоне держится в середине турнирной таблицы, команда играет очень неплохо для своего уровня, особенно по сравнению с прошлым сезоном.



«Тоттенхэм» тоже выступает пока выше всяких ожиданий – промежуточное лидерство на пару с «Ливерпулем». Пожалуй, что этого от команды Жозе Моуринью не ожидал никто. Тут думаю сыграть на низ, на то, что будет забито менее 2.5 голов.



В последнее время в матчах между этими соперниками забивает немного голов, очень редко они выдают верховые встречи. Более того, «Тоттенхэм» самая надежная команда Англии по игре в обороне на данный момент. Нет сомнений, что и в этой условно выездной игре команда Жозе Моуринью эту линию продолжит.



Играем низ, коэффициент там приятный. Смотрим этот матч без ожиданий чего-то развеселого, но с уверенностью, что до нужного результата мы доплывем".