«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 12-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.
Сегодня говорим об английском футболе, об игре 12-го тура между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» — очередное лондонское дерби в этом сезоне. Дерби, в котором исход, вроде бы, ясен. «Кристал Пэлас» в этом сезоне держится в середине турнирной таблицы, команда играет очень неплохо для своего уровня, особенно по сравнению с прошлым сезоном.
«Тоттенхэм» тоже выступает пока выше всяких ожиданий – промежуточное лидерство на пару с «Ливерпулем». Пожалуй, что этого от команды Жозе Моуринью не ожидал никто. Тут думаю сыграть на низ, на то, что будет забито менее 2.5 голов.
В последнее время в матчах между этими соперниками забивает немного голов, очень редко они выдают верховые встречи. Более того, «Тоттенхэм» самая надежная команда Англии по игре в обороне на данный момент. Нет сомнений, что и в этой условно выездной игре команда Жозе Моуринью эту линию продолжит.
Играем низ, коэффициент там приятный. Смотрим этот матч без ожиданий чего-то развеселого, но с уверенностью, что до нужного результата мы доплывем".
- 13 декабря 2020
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:10