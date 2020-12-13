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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч 12-го тура чемпионата Англии

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч 12-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.08.

«После 11 туров лондонцы занимают 17-е место в АПЛ, набрав семь очков. Мерсисайдцы (24) находятся на втором месте в таблице, уступая лидирующему «Тоттенхэму» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Думаю, что эти два клуба с разными целями на сезон могут подарить любителям футбола зрелищный матч.

На этой неделе «Ливерпуль» проводил встречу с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов, не используя большинство футболистов основного состава. Это было обусловлено тем, что подопечные Юргена Клоппа к тому времени обеспечили себе выход в следующий этап турнира. Не сомневаюсь, что причина крылась еще и в подготовке ко встрече с «Фулхэмом».

Команда Скотта Паркера не является фаворитом, но она и не из тех, кто будет прижиматься к своим воротам. У соперника сейчас не все в порядке с обороной из-за множества травм, и этим дачники могут воспользоваться. «Фулхэм» часто стремится к быстрому голу. В последних пяти играх хозяева трижды отличались забитыми мячами до 30 минуты. Полагаю, что и с «Ливерпулем» они попробуют сыграть так же смело. При этом и от гостей можно и нужно ожидать, что они постараются создать комфортное преимущество до перерыва. Мой выбор – ТБ (1.5) голов в первом тайме».

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