Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Исмаилов — Штырков: прогноз Александра Емельяненко на бой

Исмаилов — Штырков: прогноз Александра Емельяненко на бой
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Магомед ИсмаиловИван Штырков.

Ставка: победа Исмаилова добиванием в партете за 2.70.

«Тяжело вспоминать, что произошло в бою с Магой, но что было, то было. Сегодня Исмаилов очень силен, считаю его одним из мощнейших бойцов в АСА.

Мага — очень шустрый, за ним не уследишь. К тому же выносливый, об этом тоже нельзя забывать. Ему только дай время и пространство — он уже почти сразу победил. Если так же будет держать и контролировать на земле, как меня, попутно накидывая удары, то шансов у Штыркова будет немного.

Ваня имеет устрашающий вид, но не умеет проводить работу над ошибками и постоянно допускает их. Банально энергии у уральца может не хватить. Говорят там, вот, якобы в борьбе у него есть шансы. Ну, пусть попробует. Думаю, воздуха не даст ему Мага, в итоге заберёт свою победу.

Рабочий бой для Исмаилова, отдаю предпочтение ему. Ставлю на то, что Магомед победит добиванием в партере за коэффициент 2.70».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020