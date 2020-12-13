Исмаилов — Штырков: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Магомед Исмаилов — Иван Штырков.



Ставка: победа Исмаилова добиванием в партете за 2.70.

«Тяжело вспоминать, что произошло в бою с Магой, но что было, то было. Сегодня Исмаилов очень силен, считаю его одним из мощнейших бойцов в АСА.



Мага — очень шустрый, за ним не уследишь. К тому же выносливый, об этом тоже нельзя забывать. Ему только дай время и пространство — он уже почти сразу победил. Если так же будет держать и контролировать на земле, как меня, попутно накидывая удары, то шансов у Штыркова будет немного.



Ваня имеет устрашающий вид, но не умеет проводить работу над ошибками и постоянно допускает их. Банально энергии у уральца может не хватить. Говорят там, вот, якобы в борьбе у него есть шансы. Ну, пусть попробует. Думаю, воздуха не даст ему Мага, в итоге заберёт свою победу.



Рабочий бой для Исмаилова, отдаю предпочтение ему. Ставлю на то, что Магомед победит добиванием в партере за коэффициент 2.70».