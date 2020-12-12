Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 256

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра.
Ставка: победа Фергюсона за 1.57.
«По-моему, тут будет заруба очень жёсткая. Знаем, как Тони любит получать по лицу. Это, мне кажется, его ещё больше заводит. Но и сечки он, конечно, делает знатные. Наверное все перед поединком с ним боятся получить рассечение.
У Оливейры будет возможность только в борьбе что-то показать и доказать, а в стойке не вижу, за счёт чего он может удивить «Кукуя». Локти американца снова пойдут в ход. Лоу-киков, как против Гейджи, боятся ему не стоит, ноги ему точно тут не отобьют.
Злой на этот бой Фергюсон выйдет, мне кажется, поражение его раззадорило. Ну и Оливейра, насколько мне известно, много пропускает в стойке, поэтому для Тони будет удобным соперником. Ставлю на победу Фергюсона».
- 12 декабря 2020
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