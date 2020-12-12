«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 18-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив».



Ставка: победа «Краснодара» за 1.99.



«Локомотив» неплохо стартовал, но серия осечек привела команду на шестое место, на расстоянии двух баллов от зоны вылета. Довольно слабо выглядит линия атаки «железнодорожников», которая отличилась 19 раз.



В Лиге чемпионов московская команда выступила неудачно – три ничьи и последняя позиция в группе, хотя нельзя не отметить, что соперниками москвичей были «Бавария» и «Атлетико».



В составе хозяев не выйдут на поле Ари, Сафонов и Стоцкий. У «Локо» в лазарете Смолов, Серкейра, Лысов, Куликов, Зе Луиш и Баринов.



«Краснодар» стал единственной командой, которой удалось пройти в следующий этап еврокубков и для меня эта команда на сегодня является фаворитом. Игроки прошли через травмы, при этом лучше всех выступили в ЛЧ.



Я ожидаю чистую победу хозяев, но считаю, что разгрома не будет".