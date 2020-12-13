ЦСКА — «Урал»: трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет
13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.20, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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