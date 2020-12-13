«Краснодар» — «Локомотив»: трансляция матча, смотреть онлайн, когда начало
13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.98, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз: Николич оставит Мусаева в нижней части таблицы РПЛ
Лишь в одном из семи предыдущих матчей «быки» забили больше одного мяча
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