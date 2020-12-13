Биатлон сегодня: расписание гонок 13 декабря 2020 года, во сколько начало, где покажут

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) проходит третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки показывает телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины
16:00 — эстафета, мужчины
На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединились Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, результат теста которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.
В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе не стартовала.
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