Биатлон, 13 декабря: календарь Кубка мира — 2020/2021, какой канал покажет, где смотреть

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) проходит третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал Матч ТВ.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований



13 декабря

13:45 — гонка преследования, женщины

16:00 — эстафета, мужчины



На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), из-за того что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, результат теста которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.



В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе стартовать не будет.